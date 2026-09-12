Mit starker Mobilisierung, bunten Plakaten und klaren Worten setzen Tausende ein Zeichen gegen Ausgrenzung und gegen die AfD. Von Stricknadeln über das Krümelmonster: ein kreativer Protest.

Düsseldorf (dpa) – Unter dem Motto «Kein Schritt zurück! Gegen die AfD und rechte Hetze!» sind nach übereinstimmenden Angaben von Polizei und Veranstaltern rund 20.000 Menschen durch die Düsseldorfer Innenstadt gezogen. Die ursprünglich angemeldete Teilnehmerzahl wurde damit verdoppelt. Mehrere politische Initiativen hatten zu der Protestkundgebung aufgerufen, um ein gemeinsames Zeichen für eine offene demokratische Gesellschaft zu setzen.

Auf den Transparenten war etwa zu lesen: «Kein Platz für Rattenfänger» oder «Jetzt können wir herausfinden, was wir anstelle unserer Großeltern getan hätten!» Zu den Teilnehmern, die nach Polizeiangaben friedlich und ohne Gegendemonstrationen unterwegs waren, zählten auch die «Omas gegen Rechts». Auf ihrem Plakat postulierten sie mit angehängtem Läppchen und Nadeln: «Rechts wird nur gestrickt.» Bei schönstem Wetter hatten sich auch zahlreiche Familien mit Kindern in den Protestzug eingereiht.

Bei der Landtagswahl am 6. September hatte die AfD in Sachsen-Anhalt mit knapp 44 Prozent mit Abstand die meisten Stimmen bekommen, eine absolute Mehrheit allerdings verfehlt.