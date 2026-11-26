Verhärtete Fronten nach Verhandlungen bis Mitternacht: Ein Ende des Streits um den EU-Haushalt ist weit und breit nicht in Sicht. Nun kommt es kurz vor Weihnachten zum Showdown.

Brüssel (dpa) - Nach stundenlangen und weitgehend ergebnislosen Haushaltsverhandlungen haben die Staats- und Regierungschefs der EU ihren Sondergipfel zur Finanzplanung bis 2034 vorzeitig beendet. Die Vorstellungen über Umfang und Verteilung der Finanzmittel würden noch «weit auseinanderliegen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am späten Abend. Man habe sich daher darauf verständigt, dass man das Treffen anders als ursprünglich geplant am Freitagvormittag nicht fortsetzen werde.

Merz kann nun über Bundeshaushalt abstimmen

Der Gipfel war von Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden, um die Verhandlungen über den nächsten langfristigen Haushalt endlich ein Stück weit voranzubringen. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann. Merz hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgemacht, dass er nicht zur Abstimmung über den Bundeshaushalt 2027 im Bundestag kommen muss. Jetzt kann er unverhofft doch noch dabei sein.

Ein Durchbruch war vor dem Gipfel ohnehin nicht erwartet worden, alle hatten sich von Anfang an darauf eingestellt, dass es erst bei einem weiteren Treffen im Dezember zum Showdown kommen werde. Sowohl Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als auch Merz betonten aber, dass es dann zu einer Einigung kommen müsse.

Für den Fall, dass auch dieser Gipfel ohne Ergebnis bleibt, hat Frankreich angedroht, dass die Verhandlungen erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weitergehen würden. Die Wahl könnte nach derzeitigen Umfragen die EU-kritische Nationalistin Marine Le Pen gewinnen, was eine Einigung wohl nochmals erschweren würde.

Österreichs Kanzler: «Ich habe hier keine Eile»

Der niederländische Regierungschef Rob Jetten machte aber klar, dass er sich nicht hetzen lassen will. «Ich lasse mich also auch nicht durch Fristen oder bevorstehende Wahlen in anderen Ländern unter Druck setzen. Es gibt immer irgendein europäisches Land, in dem gerade gewählt wird, während wir hier über einen Haushalt für sage und schreibe sieben Jahre entscheiden müssen.»

Ähnlich äußerte sich Österreichs Kanzler Christian Stocker. «Der Präsident hat einen Vorschlag vorgelegt, der ist heute gescheitert», sagte er vor Journalisten. Ziel sei weiter eine Einigung im Dezember. «Aber ich sage auch ganz offen, ich habe hier keine Eile. Wenn die Bedingungen nicht stimmen, kann es auch keine Einigung geben.»

Magyar hat zumindest etwas über Volleyball gelernt

Ungarns Ministerpräsident Péter Magyar machte sich auf X über die ergebnislosen Verhandlungen lustig. «Der EU-Gipfel dauert nun schon seit zwölf Stunden, mit ein paar kurzen Pausen. Bislang gibt es keinerlei Ergebnisse. Zumindest habe ich von der italienischen Ministerpräsidentin gelernt, dass ich meine Annahme beim Volleyball verbessern muss.» Magyar hatte bei einem Besuch in der Ukraine gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Volleyball gespielt, Aufnahmen davon machten schnell die Runde - offenbar auch bis nach Rom.

Werden die «Vernünftigen Sieben» die «Glorreichen Sieben»?

Schon zu Beginn des Sondergipfels hatten mehrere Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abrücken wollen. Auf die Frage, ob es bei dem Sondergipfel überhaupt Fortschritte gegeben habe, sagte Merz: «Es gibt durchaus Bewegung Richtung weiterer Reduzierung dieser sogenannten Verhandlungsbox.» Gemeint ist der Umfang des Gesamthaushalts, den Costa vor dem Gipfel um 204 auf 1.781 Milliarden Euro im Vergleich zum Kommissionsvorschlag reduziert hatte. «Das wird nicht bei 204 bleiben», sagte Merz.

Er verlangt eine Kürzung um mehrere hundert Milliarden Euro und hat sich mit gleichgesinnten Kolleginnen und Kollegen aus den Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien zusammengetan, um das durchzusetzen. Die Gruppe nennt sich «Die vernünftigen Sieben» - «The sensible Seven». Damit will sie deutlich machen, dass ein zu großer EU-Haushalt aus ihrer Sicht unvernünftig wäre. Ob aus den «vernünftigen Sieben» die «glorreichen Sieben» wie im gleichnamigen Western werden, wird sich im Dezember zeigen.

Meloni: «Lichtjahre» von Einigung entfernt

Sie haben es mit einer großen Gruppe von Ländern zu tun, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Kritik kommt zudem von Ländern wie Frankreich und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen. «Wir sind nicht bereit, unsere Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das wir mehr einzahlen, um weniger zu bekommen», machte Italiens Regierungschefin Meloni klar. Man sei noch «Lichtjahre» von einer Einigung entfernt.

EU-Ratspräsident António Costa hatte im sogenannten Beichtstuhlverfahren versucht, die Differenzen zwischen den sehr unterschiedlichen Lagern zu verkleinern. Doch trotz der vertraulichen Gespräche mit einzelnen Interessengruppen zur Auslotung der Kompromissbereitschaft gab es zunächst keine erkennbare Bewegung in der festgefahrenen Patt-Situation.

Webseite der EU zum Gipfel