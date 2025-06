Israel setzt seine Angriffe auf Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran fort. Unter anderem sei das Verteidigungsministerium angegriffen worden.

Tel Aviv/Teheran (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben des Militärs in der iranischen Hauptstadt Teheran «Infrastruktureinrichtungen des iranischen Atomwaffenprojekts» sowie Öllager bombardiert. Die «Serie an Angriffen» sei abgeschlossen, teilte die Armee in der Nacht auf Telegram mit. Zu den Zielen habe das Verteidigungsministerium der Islamischen Republik sowie das Hauptquartier einer staatlichen Atom-Forschungsorganisation gehört. Hinzu kämen Angriffe auf weitere Ziele, mit denen «die iranischen Bemühungen zur Erlangung einer Atomwaffe» unterbunden werden sollten - darunter das Versteck des staatlichen Atomarchivs.

Israel attackiert seit der Nacht zu Freitag Ziele im Iran - darunter Atomanlagen, führende Militärs, Atomwissenschaftler, Verteidigungsstellungen, Städte und Berichten zufolge auch Ö- und Erdgasfelder. Der Iran wertete die Luftattacken als Kriegserklärung und feuerte Hunderte Raketen und Drohnen auf Israel ab.