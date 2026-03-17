Miliz zur Unterdrückung
Israel: Wichtiger iranischer Funktionär Laridschani getötet
Ali Laridschani
Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Ali Laridschani, wurde nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff getötet. (Archivbild)
Uncredited. DPA

Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben.

Teheran (dpa) - Der einflussreiche iranische Funktionär Ali Laridschani ist nach israelischen Angaben bei einem Luftangriff in Teheran getötet worden. Wie der israelische Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros erklärte, kam der Generalsekretär des Sicherheitsrats bei einem gezielten Angriff in der Nacht ums Leben.

© dpa-infocom, dpa:260317-930-825929/5

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren