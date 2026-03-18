Krieg in Nahost
Israel: Tötung jedes ranghohen Vertreters des Iran genehmigt
Israels Verteidigungsminister Katz
Im Laufe des Tages seien «bedeutende Überraschungen in allen Einsatzgebieten zu erwarten», sagte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. (Archivbild)
Thanassis Stavrakis. DPA

Ohne weitere Genehmigung darf Israels Militär künftig ranghohe iranische Vertreter angreifen. Verteidigungsminister Katz kündigt «bedeutende Überraschungen» im Krieg an.

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Tel Aviv/Teheran (dpa) - Israels Führung hat nach Angaben des Verteidigungsministers die Tötung jedes ranghohen iranischen Vertreter genehmigt, der von der Armee ins Visier genommen wurde. Dafür sei keine weitere Genehmigung erforderlich, sagte Verteidigungsminister Israel Katz nach Angaben seines Büros. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und er hätten das Militär entsprechend autorisiert. 

Bei einer Beratung habe Katz zudem angekündigt, im Laufe des Tages seien «bedeutende Überraschungen in allen Einsatzgebieten zu erwarten». Diese würden den Krieg gegen den Iran und die mit Teheran verbündete Hisbollah-Miliz «auf eine neue Stufe heben». Die Intensität der Angriffe im Iran nehme noch zu, sagte er demnach. 

Israel hat im Iran-Krieg bereits Dutzende führende Persönlichkeiten des iranischen Machtapparats getötet, darunter Irans obersten Führer Ali Chamenei. Am Montag wurde zudem der einflussreiche Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, gezielt getötet.

© dpa-infocom, dpa:260317-930-830490/5

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Politik

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