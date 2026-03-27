Krieg
Israel droht mit Ausweitung der Angriffe im Iran
Angriff auf den Iran
Der Iran-Krieg dauert inzwischen seit fast einem Monat an. (Archivbild)
Vahid Salemi. DPA

In den Kontakten zwischen den USA und dem Iran gibt es nach US-Darstellung Aussicht auf Erfolg. Aus Israel kommen derweil Signale der Eskalation. Der Verteidigungsminister nennt dafür einen Grund.

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Teheran/Tel Aviv (dpa) - Während es aus den USA Signale für eine mögliche Verständigung mit dem Iran gibt, kündigt Israels Verteidigungsminister eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Grund sei der andauernde Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel, teilte Israel Katz nach Angaben seines Büros mit.

Israels Armee werde deshalb ihre Angriffe «eskalieren» und mehr Ziele und Gebiete im Iran ins Visier nehmen. Im Fokus sollen demnach Ziele in Verbindung mit iranischen Waffen stehen.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und er hätten Teheran dazu aufgefordert, Raketenangriffe auf Israels Zivilbevölkerung einzustellen, sagte Katz. Aber trotz der Warnungen gehe der Beschuss weiter.

Am frühen Nachmittag hatte es in Israel erneut Raketenbeschuss aus dem Iran gegeben. Berichte über Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.

© dpa-infocom, dpa:260327-930-873014/4

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Politik

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