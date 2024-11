Iran will Uranproduktion ausbauen - neue Gespräche geplant

Genf/Wien (dpa) - Teheran hat detaillierte Pläne zum Ausbau seiner Atomanlagen offengelegt. Die Regierung will mehrere Tausend zusätzliche Zentrifugen zur Uran-Anreicherung einbauen und Tausende bereits installierte Zentrifugen in Betrieb nehmen, wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien mitteilte.

Bei einer Gesprächsrunde zwischen Regierungsvertretern des Irans sowie aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich in Genf gab es dem Vernehmen nach wenig Bewegung im Hinblick auf eine Deeskalation im Atomstreit.

«Wir möchten den Weg von Dialog und Austausch fortsetzen», schrieb der stellvertretende iranische Außenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X. In Genf sei vereinbart worden, «den diplomatischen Dialog in naher Zukunft fortzusetzen», schrieb das Auswärtige Amt in Berlin auf X. Laut dem Ministerium wurden neben dem Atomprogramm auch Sanktionen, die Situation im Nahen Osten und bilaterale Themen besprochen.

Das Gespräch in Genf fand auf Ebene der politischen Direktoren im Außenministerium statt. Von deutscher Seite war Günter Sautter dabei. Ähnliche Runden hatte es zuletzt etwa in New York gegeben. Aus den Hauptstädten verlautete vorab, das neben dem Atomprogramm auch über die Lage in Nahost gesprochen werden sollte. Dem Iran wiederum ging es zudem um Schritte zu einem Abbau von Sanktionen.

