Rom/Teheran (dpa) - Nach der zweiten Runde der Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA haben sich beide Seiten auf weitere Gespräche verständigt. Es sei eine vierstündige Sitzung gewesen und «die Verhandlungen kommen gut voran», sagte Irans Außenminister Abbas Araghtschi nach dem Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff in Rom. Am Mittwoch sollen die Verhandlungen demnach auf technischer Ebene fortgesetzt werden, am Samstag wollen sich die Diplomaten dann erneut im Oman treffen, wie Araghtschi der iranischen Nachrichtenagentur Isna zufolge sagte.

