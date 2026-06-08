Iran-Krieg Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet dpa 08.06.2026, 13:23 Uhr

i Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. (Archivfoto) Sepahnews. DPA

Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine «schmerzhafte Antwort» erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. «Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben.»

Teheran (dpa) – Irans Streitkräfte haben ihre Angriffe auf Israel für beendet erklärt. Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine «schmerzhafte Antwort» erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. «Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben.» © dpa-infocom, dpa:260608-930-190315/1







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