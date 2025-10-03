Gaza-Friedensplan Hamas stimmt Teilen des Trump-Plans zu - will Verhandlungen dpa 03.10.2025, 16:44 Uhr

i Hamas-Kämpfer Abdel Kareem Hana. DPA

Gaza/Tel Aviv (dpa) - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Donald Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert. Darunter sei grundsätzlich die Freilassung aller Geiseln, teilte sie mit. Die Terrororganisation forderte aber zugleich weitere Verhandlungen. © dpa-infocom, dpa:251003-930-119617/3







