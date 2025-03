Berlin (dpa) – In einer geheimen Abstimmung sollen die Abgeordneten der Grünen-Fraktion am Montag klären, wer aus ihren Reihen für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten kandidieren darf. «Wir werden ganz in Ruhe am Montag dann die Wahl durchführen», sagte die Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann am Dienstag vor Journalisten auf Nachfrage. Wenn mehrere Abgeordnete an einer Kandidatur interessiert seien, werde es hierzu in der Fraktionssitzung eine geheime Abstimmung geben.

Katrin Göring-Eckardt, die im alten Bundestag Vizepräsidentin ist, möchte gerne weitermachen. Die 58-Jährige begründete ihre Bewerbung unter anderem mit ihrer Herkunft aus Ostdeutschland. Doch auch der frühere Grünen-Parteichef Omid Nouripour (49) war relativ früh im Gespräch. Nouripour erklärte, er trete für Vielfalt, die Wahrung parlamentarischer Traditionen und eine transparente, bürgernahe Politik ein.

Grünen-Urgestein Roth will noch einmal antreten

Claudia Roth (69) hatte – für einige überraschend – zuletzt ebenfalls ihren Wunsch zur Kandidatur als Vizepräsidentin bekundet. Sie war bereits von 2013 bis 2021 Bundestagsvizepräsidentin. Dann wechselte Roth als Kulturstaatsministerin ins Kabinett der damaligen Ampel-Regierung.

Sollte bis Montag keiner von ihnen zurückziehen, könnte es sein, dass zwei Wahlgänge notwendig werden, bis die Grünen-Fraktion die Kandidatenfrage geklärt hat.