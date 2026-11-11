Verteidigungsminister Boris Pistorius will eine Dunkelfeldstudie zur Diskriminierung von Frauen bei den Streitkräften vorstellen. Die dürfte es in sich haben.

Berlin (dpa) – Vor der Präsentation einer Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr hat die Grünen-Abgeordnete Sara Nanni weitere Maßnahmen gefordert. Es müsse eine «externe Meldestelle» außerhalb der Dienststellen geben, sodass betroffene Soldatinnen über solche Vorfälle nicht nur ihren Vorgesetzten berichten müssten, sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im ZDF-«Morgenmagazin».

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will sich heute zu ersten Erkenntnissen aus der Studie seines Ministeriums äußern, die im Verteidigungsausschuss des Bundestages vorgestellt werden. Nach einem Bericht des «Spiegel» sollen mehr als 60 Prozent der befragten Soldatinnen angegeben haben, während ihres Dienstes sexuellen Belästigungen ausgesetzt gewesen zu sein.

Gesellschaftliches Problem, das auch die Bundeswehr betrifft

«Ich glaube, die wenigsten Frauen können eine Woche hinter sich lassen, ohne einen Spruch zu bekommen, der auch eine Form von sexualisierter verbaler Gewalt ist», sagte Nanni, die Mitglied im Verteidigungsausschuss ist. «Das sind ja auch Fragen, die in der Dunkelfeldstudie abgefragt worden sind. Und die Bundeswehr hat eben dieses Problem auch und muss entsprechend sich damit beschäftigen.»

Wegen der engen Gemeinschaft in der Truppe komme aus ihrer Sicht dazu, «dass es Opfern noch schwerer fällt, dann, wenn eine Tat stattgefunden hat, auch entsprechend dagegen vorzugehen». Sie befürchtet allerdings nicht, dass die Ergebnisse der Studie künftig Frauen davon abhalten werden, zur Bundeswehr zu gehen. «Ich glaube, dass es jetzt gerade eher attraktiver wird, weil die Frauen sehen, dass sich darum gekümmert wird.»

Zuletzt hatten Vorwürfe im Sanitätsregiment 1 in Weißenfels in Sachsen-Anhalt für Aufsehen gesorgt. Medienberichten zufolge geht es dabei um mutmaßlichen Drogenhandel, Bedrohungen und sexuelles Fehlverhalten von Vorgesetzten. Nach Angaben der Bundeswehr betreffen die Anschuldigungen zehn Personen, fünf Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Pistorius versprach Aufklärung.