Diskussion um Arktisinsel
Grönland-Streit: Mittwoch Treffen zwischen USA und Dänemark
US-Außenminister Marco Rubio
US-Außenminister Marco Rubio
Alex Brandon. DPA

Im Streit um US-Ansprüche auf Grönland trifft sich der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen an diesem Mittwoch in Washington mit US-Vizepräsident JD Vance und US-Außenminister Marco Rubio. An dem Treffen solle auch die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Vivian Motzfeldt teilnehmen, meldete die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf Rasmussen.

