Nach Berichten über einen Angriff auf israelische Soldaten im Gazastreifen fordert Polizeiminister Ben-Gvir, die Kampfhandlungen gegen die Hamas wieder in vollem Umfang aufzunehmen.

Tel Aviv/Gaza (dpa) - Nach Berichten über einen Angriff auf israelische Truppen im Gazastreifen hat Polizeiminister Itamar Ben-Gvir eine Wiederaufnahme des Kriegs gegen die Hamas gefordert. Er fordere den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu auf, die Armee anzuweisen, «die Kampfhandlungen im Gazastreifen vollständig und mit voller Stärke wieder aufzunehmen», schrieb der rechtsextreme Minister auf der Plattform X.

«Die trügerischen Vorstellungen, Hamas werde ihre Haltung ändern oder auch nur ein von ihr unterschriebenes Abkommen einhalten, erweisen sich, wie zu erwarten, als gefährlich für unsere Sicherheit», schrieb Ben-Gvir. «Die nazistische Terrororganisation muss restlos vernichtet werden - und zwar möglichst bald.»

Israelische Medien hatten zuvor berichtet, Terroristen hätten im Süden des Gazastreifens israelische Truppen angegriffen. Es war die Rede von einem «schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhe», genaue Einzelheiten blieben zunächst unklar. Die «Jerusalem Post» berichtete, es sei eine Panzerfaust auf die Soldaten abgefeuert worden. Die israelische Luftwaffe griff demnach anschließend Ziele in Rafah an. Ein Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte.

Seit dem 10. Oktober herrscht im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas. Es gab allerdings bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle. Ben-Gvir hatte die Waffenruhe-Vereinbarung von Anfang an kritisiert und auch dagegen gestimmt.