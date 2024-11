G7-Staaten versichern der Ukraine anhaltende Unterstützung

Der russische Krieg gegen die Ukraine dauert bald 1.000 Tage. Nun versichern die G7-Staaten abermals ihre Entschlossenheit, an der Seite des angegriffenen Landes zu stehen.

Rom (dpa) – Die Gruppe sieben westlicher Industrienationen (G7) hat nach bald 1.000 Tagen Krieg in der Ukraine dem von Russland angegriffenen Land anhaltende Hilfe zugesichert. In einer gemeinsamen Erklärung der Staats- und Regierungschefs heißt es: «Wir bekräftigen unsere entschlossene Unterstützung für die Ukraine so lange wie nötig.» Russland wird als «einziges Hindernis für einen gerechten und dauerhaften Frieden» gebrandmarkt.

Der Text wurde von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni veröffentlicht, die in der Siebenergruppe in diesem Jahr den Vorsitz hat. Weitere Mitglieder sind die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Japan und Deutschland. Der russische Überfall auf die Ukraine begann im Februar 2022. Moskau kontrolliert inzwischen gut ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets.

In der Erklärung ist von «unermesslichem Leid» die Rede, das das ukrainische Volk ertragen müsse. Die Bevölkerung habe jedoch große Widerstandsfähigkeit und eine beispiellose Entschlossenheit gezeigt, ihr Land und ihre Kultur zu verteidigen. Die G7

stehe dabei «geschlossen an der Seite der Ukraine».

Nächstes Jahr hat in der Gruppe Kanada den Vorsitz. Mit großem Interesse wird die Haltung der USA zur Ukraine nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus erwartet.