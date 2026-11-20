Das Verbrennen von Öl, Gas und Kohle lässt die Klimakrise eskalieren. Doch werden sie in der Abschlusserklärung der Klimakonferenz überhaupt erwähnt? Selbst das ist unsicher.

Antalya (dpa) - Die Menschheit hat es nicht geschafft, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen – und die Klimakonferenz in der Türkei dürfte auf dieses gigantische Problem keine überzeugende Antwort geben. Wenige Stunden vor dem geplanten Ende des zweiwöchigen Gipfels äußerte sich die EU frustriert. Was als Entwurf einer Abschlusserklärung auf dem Tisch liege, sei «nicht akzeptabel», sagten EU-Verhandlungskreise der Deutschen Presse-Agentur in Antalya.

Die französische Umweltministerin Monique Barbut nannte es einen «Schlag ins Gesicht», dass nicht einmal der unumgängliche Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle erwähnt werden soll.

Staaten mit Blockademacht

Hinter dem Manöver vermuten Beobachter Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland. Sie haben eine Blockademacht, weil Beschlüsse auf den alljährlichen Klimakonferenzen, im UN-Jargon COP genannt, von knapp 200 Staaten im Konsens gefällt werden müssen.

Frankreich und elf weitere Staaten pochten mit einem gemeinsamen Papier darauf, dass die Abschlusserklärung unter anderem einen klaren Abschied von fossilen Energien enthalten müsse. Auch die Emissionen des besonders schädlichen Treibhausgases Methan müssten deutlich schneller sinken. «Es ist nicht akzeptabel, eine COP-Abschlusserklärung zu haben, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen», erklärte der panamaische Umweltminister Juan Carlos Navarro.

Auch Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äußerte sich kritisch dazu. «Es gibt einige, die den Begriff fossile Brennstoffe nicht benutzen wollen bei dieser COP. Es gibt einige, die viel Geld damit verdienen», sagte er. Dabei seien Öl, Gas und Kohle die Haupttreiber der Klimakrise. «Wir müssen aufhören, unsere Welt zu verbrennen.» Schneider äußerte sich auf einer Pressekonferenz zusammen mit einer Allianz von rund 25 Staaten, die Druck machen für den schrittweisen Abschied von den fossilen Energien.

Das Mammuttreffen mit etwa 70.000 Teilnehmern soll planmäßig um 18.00 Uhr enden (16 Uhr MEZ). Wegen der ungelösten Streitfragen in zentralen Feldern zeichnete sich eine Verlängerung ab, so wie in den vergangenen Jahren.

Afrikaner pochen auf verlässliche Hilfen

Auch die Gruppe der afrikanischen Verhandler, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, äußerte sich unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen zu treffen über die versprochene Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise, sagte die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings. Doch sei der Vorschlag gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden.

Die öffentlichen Mittel der Industriestaaten dafür betrugen nach den Worten von Agyeman-Rawlings 2024 lediglich 28,2 bis 31,7 Milliarden US-Dollar. «Dem steht aber ein Bedarf von rund 305 Milliarden US-Dollar pro Jahr bis 2035 gegenüber», sagte sie. «Wir fordern eine feste Ausgangsbasis für die Verdreifachung, jährliche Meilensteine, ein öffentliches Monitoring sowie einen Umsetzungsplan.»

Was mehr Stromnutzung bringen soll

In den Verhandlungen geht es auch um die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Es geht darum, dass im Sinne des Klimas etwa mehr Autos oder Heizungen mit Strom betrieben werden sollen. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global von jetzt 23 auf 35 Prozent zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen.

Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen – besonders, wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommt. Gestritten wird daher auch darüber, ob man im Text festhält, dass der Strom aus sauberen Energiequellen kommen soll.

Seite des UN-Klimasekretariats