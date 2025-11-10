Justiz Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy kommt unter Auflagen frei dpa 10.11.2025, 13:51 Uhr

i Sarkozy kann Gefängnis verlassen Thibault Camus. DPA

Nach rund drei Wochen Haft darf Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis unter Auflagen wieder verlassen. Das Pariser Berufungsgericht entschied, dass der 70-Jährige das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung in der Libyen-Affäre unter Justizaufsicht in Freiheit abwarten kann.

Paris (dpa) – Nach rund drei Wochen Haft darf Frankreichs früherer Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis unter Auflagen wieder verlassen. Das Pariser Berufungsgericht entschied, dass der 70-Jährige das Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung in der Libyen-Affäre unter Justizaufsicht in Freiheit abwarten kann. © dpa-infocom, dpa:251110-930-273021/1







Artikel teilen

Artikel teilen