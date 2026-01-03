Konflikte
Explosionen in Venezuela – was wir wissen und was nicht
Mehrere Explosionen erschüttern Caracas. Das US-Militär greift offenbar Ziele in Venezuela an. Die Regierung in Caracas macht schwere Vorwürfe.

Caracas/Washington (dpa) – Mehrere Explosionen erschüttern die venezolanische Hauptstadt Caracas. Die USA haben offensichtlich Ziele in Venezuela angegriffen. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

Was wir wissen

  • Die USA haben offenbar Ziele in Venezuela angegriffen. Das berichten übereinstimmend US-Medien wie CBS News und Fox News.
  • Nach Angaben von CBS News, die sich auf US-Beamte berufen, hat US-Präsident Donald Trump die Angriffe genehmigt.
  • Die venezolanische Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor.
  • In einer offiziellen Mitteilung erklärt Caracas, die Angriffe stellten eine Verletzung der UN-Charta dar.
  • Die Regierung Venezuelas wirft den USA vor, ihnen gehe es darum, sich Bodenschätze, insbesondere die großen Ölreserven, anzueignen und einen Regierungswechsel in Caracas zu erzwingen.
  • Das US-Verteidigungsministerium (Pentagon) verwies auf Anfrage der dpa an das Weiße Haus, das sich zunächst nicht äußerte.
  • In Caracas wurden Explosionen und Rauchsäulen beobachtet:
    • Aufnahmen in venezolanischen Medien und sozialen Netzwerken zeigen Explosionen in der Hauptstadt.
    • Mehrere Explosionen sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo sich ein Stützpunkt der Luftwaffe befindet.
    • Der Sender VPItv zeigte Videos mit Hubschraubern über der nächtlichen Stadt.
    • In der Nähe des Präsidentenpalasts Miraflores waren gepanzerte Fahrzeuge der Sicherheitskräfte zu sehen.
  • Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela hatte sich schon in den vergangenen Monaten zugespitzt:
    • US-Streitkräfte griffen nach eigenen Angaben mehrfach mutmaßliche Drogenboote an; laut US-Regierung kamen dabei mehr als 100 Menschen ums Leben.
    • US-Präsident Donald Trump bestätigte zuletzt einen Angriff auf einen angeblichen «Drogenumschlagplatz» in Venezuela.
    • Die USA bauten ihre militärische Präsenz in der Region massiv aus, darunter mit dem Flugzeugträger «USS Gerald R. Ford», weiteren Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und einem Langstreckenbomber.

Was wir nicht wissen

  • Umfang, genaue Ziele und Ablauf der US-Angriffe sind bisher unklar.
  • Ebenso unklar ist, wo sich Venezuelas Präsident Nicolás Maduro aktuell aufhält. Er wirft der US-Regierung schon länger vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.
  • Schäden und Opferzahlen: Es gibt bisher keine verlässlichen Angaben zu Toten, Verletzten oder zur Zerstörung ziviler Infrastruktur.
  • Offizielle Reaktionen der US-Regierung, insbesondere des Weißen Hauses, stehen noch aus.
  • Die langfristigen Folgen für die regionale Sicherheit und die internationale Diplomatie sind nicht absehbar.

