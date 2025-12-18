Straßburg EU will Asylbewerber leichter an Drittstaaten abgeben können dpa 18.12.2025, 02:05 Uhr

i Asylbewerber Patrick Pleul. DPA

Die EU schafft die Grundlage für eine deutlich verschärfte Abschiebepolitik. Deutschland und andere EU-Staaten sollen Schutzsuchende künftig auch in Länder bringen dürfen, zu denen die Betroffenen keine Verbindung haben, wie aus einer Einigung von Vertretern der Mitgliedsländer und des Europaparlaments hervorgeht.

