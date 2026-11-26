Verhärtete Fronten: Trotz verschiedener Konstellationen bei den Verhandlungen gibt es keine Fortschritte beim Streit um den nächsten EU-Haushalt. Wie geht es nun weiter?

Brüssel (dpa) - Der Brüsseler Sondergipfel zum nächsten langfristigen Gemeinschaftshaushalt der EU wird vorzeitig beendet. «Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Abend in einer Pressekonferenz. Man habe sich darauf verständigt, dass man das Treffen am Freitagvormittag nicht fortsetzen, sondern gegen Mitternacht zu einer abschließenden Runde zusammenkommen werde.

«Wir müssen feststellen, dass die Vorstellungen darüber, wie wir ihn gestalten sollen, noch weit auseinanderliegen», sagte Merz mit Blick auf den Finanzplan für die Jahre von 2028 bis Ende 2034.

Der Gipfel war von Ratspräsident António Costa für zwei Tage angesetzt worden. Merz und die anderen Staats- und Regierungschefs hatten sich darauf eingestellt, dass er bis Freitagabend gehen kann. Merz hatte sogar schon mit der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag abgesprochen, dass er deswegen wahrscheinlich nicht an der Abstimmung über den Bundeshaushalt im Bundestag teilnehmen könne. Jetzt kann er doch noch dabei sein.

«Vernünftigen Sieben» pochen auf Kürzungen

Zuvor hatten mehrere Staats- und Regierungschefs deutlich gemacht, dass sie von ihren Positionen nicht abrücken wollen. So pocht Merz gemeinsam mit der Gruppe der «Sensible Seven» - der «Vernünftigen Sieben» - weiter auf einen harten Sparkurs. Trotz den jüngst von EU-Ratspräsident António Costa vorgeschlagenen Kürzung sei der Gesamtumfang von 1,78 Billionen Euro zu hoch, monierte der Kanzler zum Auftakt des Gipfels. «Europa braucht solide Finanzen.»

Kurz vor dem offiziellen Beginn des Gipfels hatte sich Merz zuvor mit ähnlich gesinnten Kolleginnen und Kollegen aus den Nettozahler-Staaten Niederlande, Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und Belgien getroffen. Die Gruppe nennt sich seit dem jüngsten Dazustoßen Belgiens «Die vernünftigen Sieben». Damit will sie deutlich machen, dass ein zu großer EU-Haushalt aus ihrer Sicht unvernünftig wäre.

Meloni: «Lichtjahre» von Einigung entfernt

Ihnen gegenüber steht eine große Gruppe von Ländern, die keine weiteren Kürzungen wollen und hohe EU-Ausgaben für strukturschwache Regionen und die Landwirtschaft verteidigen. Viele dieser Staaten, vor allem in Süd- und Osteuropa, sind Nettoempfänger aus dem EU-Haushalt.

Kritik kommt zudem von Ländern wie Frankreich und Italien, die auch Nettozahler sind, aber Einbußen für ihre Landwirte und Regionen vermeiden wollen. «Wir sind nicht bereit, unsere Unterschrift unter ein Budget zu setzen, in das wir mehr einzahlen, um weniger zu bekommen», machte Italiens Regierungschefin Meloni klar. Man sei noch «Lichtjahre» von einer Einigung entfernt.

EU-Ratspräsident António Costa hatte im sogenannten Beichtstuhlverfahren versucht, die Differenzen zwischen den sehr unterschiedlichen Lagern zu verkleinern. Doch trotz der vertraulichen Gespräche mit einzelnen Interessengruppen zur Auslotung der Kompromissbereitschaft gibt es zunächst keine erkennbare Bewegung in der festgefahrenen Patt-Situation.

Wie es nun weiter geht

Erwartet wird, dass die Verhandlungen nach dem Spitzentreffen in dieser Woche auf Arbeitsebene bis zum Dezember-Gipfel kurz vor Weihnachten fortgesetzt werden. Bei diesem soll dann eigentlich eine Einigung erzielt werden, um eine rechtzeitige Umsetzung zu ermöglichen.

Für den Fall, dass auch dieser Gipfel scheitert, hatte Frankreich angedroht, dass die Verhandlungen erst nach der für April angesetzten französischen Präsidentenwahl weitergehen würden. Die Wahl könnte nach derzeitigen Umfragen die EU-kritische Nationalistin Marine Le Pen gewinnen, was eine Einigung wohl nochmals erschweren würde.

Webseite der EU zum Gipfel