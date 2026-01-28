EU-Treffen in Brüssel
EU-Einigung: Irans Revolutionsgarden kommen auf Terrorliste
Militärparade im Iran
Vahid Salemi. DPA

Nach der Tötung Tausender regierungskritischer Demonstranten im Iran haben sich die EU-Staaten darauf verständigt, die Revolutionsgarden des Landes als Terrororganisation einzustufen. Das teilte EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas nach Beratungen der Außenminister in Brüssel mit.

