Ukraine-Krieg EU einig: Verhandlungsteam für Gespräche mit Russland steht dpa 12.11.2026, 06:12 Uhr

i Die EU hat sich auf ein Verhandlungsteam für die Ukraine-Friedensgespräche mit Russland verständigt. Brian Lawless. DPA

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin.

Dublin (dpa) - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin. © dpa-infocom, dpa:261112-930-982467/12







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