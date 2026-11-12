Ukraine-Krieg
EU einig: Verhandlungsteam für Gespräche mit Russland steht
EU-Gipfel in Dublin
Die EU hat sich auf ein Verhandlungsteam für die Ukraine-Friedensgespräche mit Russland verständigt.
Brian Lawless. DPA

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin.

Dublin (dpa) - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen sollen gemeinsam mit den EU-Institutionen die Europäer bei Ukraine-Gesprächen mit Russland vertreten. Darauf hätten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten verständigt, sagte EU-Ratspräsident António Costa nach Abschluss eines Gipfeltreffens in Dublin.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-982467/12

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