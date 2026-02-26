Genf/Oslo
Epstein-Skandal: Chef des Weltwirtschaftsforums tritt zurück
Weltwirtschaftsforum in Davos
Im Januar leitete Børge Brende noch das Weltwirtschaftsforum in Davos. (Archivbild)
Nach Bekanntwerden seiner Kontakte zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt Børge Brende als Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) zurück. Zu diesem Entschluss sei er nach reiflicher Überlegung gekommen, sagte der ehemalige norwegische Außenminister einer WEF-Mitteilung zufolge.

Genf/Oslo (dpa) - Nach Bekanntwerden seiner Kontakte zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tritt Børge Brende als Chef des Weltwirtschaftsforums (WEF) zurück. Zu diesem Entschluss sei er nach reiflicher Überlegung gekommen, sagte der ehemalige norwegische Außenminister einer WEF-Mitteilung zufolge.

