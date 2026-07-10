Reform
Bundestag beschließt Gesundheits-Sparpaket
Bundestag
Der Bundestag hat das Gesundheits-Sparpaket beschlossen.
Michael Kappeler. DPA

Der Bundestag hat das Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben beschlossen. Das umstrittene Gesetz mit Ausgabenbremsen und höheren Zuzahlungen soll neue Beitragserhöhungen bei den gesetzlichen Krankenkassen verhindern.

Berlin (dpa) - Der Bundestag hat das Sparpaket der schwarz-roten Koalition bei den Gesundheitsausgaben beschlossen. Das umstrittene Gesetz mit Ausgabenbremsen und höheren Zuzahlungen soll neue Beitragserhöhungen bei den gesetzlichen Krankenkassen verhindern.

© dpa-infocom, dpa:260710-930-363169/3

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

GesundheitPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren