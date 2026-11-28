Im BSW wird heftig über den Kurs zur AfD gestritten. Der Vorsitzende versucht, zu schlichten. Und wendet sich mit einem sehr persönlichen Appell an seine Parteikollegen.

Dresden (dpa) - BSW-Chef Fabio De Masi hat seine Partei dringend vor einer Spaltung über die Frage der Zusammenarbeit mit der AfD gewarnt. Das BSW werde vor allem als Friedenspartei gebraucht, und in den wichtigsten Fragen sei man sich einig, sagte der Bundesvorsitzende beim Parteitag in Dresden.

«Wir sind uns einig, dass es selbstverständlich fundamentale Unterschiede zur AfD gibt», sagte er. Er nannte Themen wie höhere Rüstungsausgaben, Wehrpflicht, eine Nähe der AfD zur US-Regierung unter Präsident Donald Trump und das «Gefasel von Remigration». Doch müsse man zur Kenntnis nehmen, dass es die AfD geschafft habe, die Unzufriedenen einzusammeln, fügte er hinzu. «Und deswegen müssen wir eben strategisch klug mit einer solchen Situation umgehen.»

Hintergrund ist der Streit über die Zusammenarbeit von BSW und AfD in Sachsen-Anhalt. Dort haben beide Parteien schon mehrfach gemeinsam gestimmt, gemeinsam Anträge gestellt und gemeinsam Personalien durchgesetzt. Wichtige Gründungsmitglieder des BSW kritisieren diesen Kurs und fordern eine klare Abgrenzung zur AfD als politischem Gegner.

De Masi sagte, die Parteispitze und Gründerin Sahra Wagenknecht hätten klargestellt, dass es keine Koalition und auch keine Form der Tolerierung geben solle. Es gebe nur in zwei Punkten Differenzen mit den Kritikern des «Magdeburger Wegs»: Diese wollten keine gemeinsamen Anträge von AfD und BSW; und sie wollten keine schriftlichen Vereinbarungen. Doch könne beides aus Sicht der Parteispitze nötig sein.

De Masi forderte den Parteitag auf, diesen Weg mitzutragen, und bat die Kritiker, die Partei nicht zu verlassen. Er schloss seine Rede mit einem persönlichen Appell. Dieser Tage sei seine Mutter gestorben, sagte De Masi. «Ich muss in diesen Tagen meine Mutter beisetzen, ich möchte nicht eine Partei noch zusätzlich beerdigen. Tut mir diesen Gefallen.»