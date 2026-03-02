Eskalation in Nahost Bericht: Mehr als 550 Tote bei Angriffen im Iran dpa 02.03.2026, 08:57 Uhr

Bei den Angriffen im Iran gab es viele Opfer. (Archivbild) Vahid Salemi. DPA

Teheran (dpa) - Bei den Angriffen Israels und der USA sind im Iran nach dortigen Angaben mindestens 555 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 100.000 Rettungskräfte seien landesweit im Einsatz, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf den Roten Halbmond im Iran. © dpa-infocom, dpa:260302-930-755537/3







