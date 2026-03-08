Teheran (dpa) - Der sogenannte Expertenrat im Iran soll sich einem Bericht zufolge auf einen Nachfolger des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei geeinigt haben. Der Name des künftigen obersten Führers des Landes wurde jedoch zunächst nicht bekanntgegeben. «Die Wahl zur Führungsperson hat stattgefunden und eine Führungsperson wurde ernannt», sagte Alam al-Huda, Mitglied in dem geistlichen Gremium, der staatlichen Nachrichtenagentur Mehr zufolge.

Alle Nachrichten, die suggerieren wollten, dass der Expertenrat noch keine Entscheidung getroffen habe, seien Lügen. Nun liege es am Leiter des Sekretariats des Rats zu entscheiden, wann der Nachfolger offiziell bekanntgegeben werde. Chamenei war bei einem israelischen Luftangriff am 28. Februar in Teheran getötet worden.

Gemäß der iranischen Verfassung bestimmen die 88 Geistlichen im Expertenrat das neue Staatsoberhaupt. Nach unbestätigten Berichten gelten Modschtaba Chamenei (56), der Sohn des verstorbenen obersten Führers, sowie Hassan Chomeini (53), der Enkel des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini, als die beiden wichtigsten Kandidaten. Der oberste Führer der Islamischen Republik hat das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen.