Nach Streit und Ausweichort: Arne Semsrott liest nun doch in der Stadtbibliothek Magdeburg. Die Matinee ist ausverkauft.

Magdeburg (dpa) – Nach einem Streit mit der Stadt und einer Lesung an einem Ausweichort hat der Autor und Aktivist Arne Semsrott auch in der Magdeburger Stadtbibliothek gelesen. Wie die Abendveranstaltung am Freitag in einem Kulturzentrum war auch die Matinee am Samstag ausverkauft – etwa 150 Menschen waren gekommen. Proteste gegen die Vorstellung des Buches «Gegenmacht – Die Zivilgesellschaft schlägt zurück» gab es nicht.

Die ursprünglich in der Magdeburger Stadtbibliothek geplante Lesung war vor mehr als zwei Wochen zunächst abgesagt worden. Semsrott warf der Stadt daraufhin vor, dies aus Angst vor politischem Druck durch die AfD getan zu haben. Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) wies dies zurück und lud Semsrott zu einem Gespräch ein. An der Matinee in der Zentralbibliothek der Landeshauptstadt nahm Borris teil.

In seinem neuen Buch beschreibt der Politik-Aktivist nach Verlagsangaben, wie sich Menschen zivilgesellschaftlich etwa mit strategischen Rechtskämpfen oder Volksentscheiden demokratisch engagieren können.