Mönchengladbach (dpa) – Trotz der Negativserie und einer desaströsen ersten Halbzeit beim 4:6 (0:5) gegen Eintracht Frankfurt bleibt Eugen Polanski weiterhin Interimscoach bei Borussia Mönchengladbach. «Wir haben immer gesagt, dass wir Eugen nicht nach zwei Spielen bewerten wollen. Er braucht auch Zeit, die Mannschaft kennenzulernen. Aber auch die Dinge kennenzulernen, die heute passiert sind. Deshalb wäre es nicht fair, nach zwei Spielen zu sagen, wir verändern was», erklärte Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus nach dem zweiten Spiel von Polanski.

Die Gladbacher Fans feierten ihren Trainer nach dem Zehn-Tore-Spektakel, bei dem die Gladbacher nach einem 0:6-Rückstand noch zu vier Toren kamen. «Eugen hat diese faire Chance verdient. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit Charakter gezeigt. Wir gehen mit ihm auf jeden Fall ins nächste Spiel gegen den SC Freiburg.», betonte Virkus.

Für Mönchengladbach war es Saison-übergreifend das zwölfte Spiel ohne Sieg. Mit nur zwei Punkten aus fünf Partien ist die Borussia, die sich vor knapp zwei Wochen vom Schweizer Gerardo Seoane getrennt hatte, neues Tabellenschlusslicht.