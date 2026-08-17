Die Medaillensammlung von Darja Varfolomeev ist bei der Heim-WM weiter gewachsen. Wie die Star-Gymnastin die heimischen Platzprobleme beheben will.

Frankfurt/Main (dpa) – Nach ihrem Gala-Auftritt bei der Heim-WM mit drei Titeln und einer Bronzemedaille freute sich Darja Varfolomeev auf einen entspannten Urlaub mit der ganzen Familie. «Am Dienstag geht es für zehn Tage nach Griechenland. Ich werde komplett abschalten und es genießen», sagte die Königin der Rhythmischen Sportgymnastik.

Bei den stimmungsvollen Titelkämpfen in der Frankfurter Festhalle seien «alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Es war etwas ganz Besonderes, etwas Einzigartiges. Das wird unvergesslich bleiben», beschrieb Varfolomeev ihre Gefühle nach fünf Tagen voller Emotionen und Erfolge.

Neuer Schrank muss her

Mit den vier Plaketten stockte sie ihre beeindruckende Edelmetallsammlung auf 31 internationale Medaillen auf. Das sorgt neben viel Freude auch für ein Platzproblem, das sie aber bald lösen will. «Diese Medaillen passen zu Hause vielleicht noch in meinen Trophäenschrank. Aber ich glaube, ich muss bald einen größeren Schrank kaufen», sagte Varfolomeev lachend.

Denn satt ist die 19-Jährige vom TSV Schmiden noch lange nicht. Ihre sportlichen Konkurrentinnen müssen sie auch in Zukunft fürchten. «Ich beziehe meine Motivation aus der Liebe zu diesem Sport. Ich fühle jeden Tag die Begeisterung und versuche immer mein Bestes zu geben, weil ich das einfach mag. Ohne den Sport kann ich mir mein Leben derzeit nicht vorstellen», sagte Varfolomeev.

Olympia 2028 als großes Ziel

Team-Chefin Isabell Sawade hatte schon vor der WM prophezeit, dass die Mehrkampf-Olympiasiegerin ihr Potenzial trotz der vielen Erfolge weiterhin nicht ausgeschöpft habe. Entsprechend zuversichtlich richtete Varfolomeev den Blick nach vorn: «Ich bin froh, dass es vorbei ist. Jetzt setze ich mir neue Ziele für die Zukunft.»

Wohin die Reise gehen soll, ist kein Geheimnis. 2028 will Varfolomeev in Los Angeles zum zweiten Mal bei den Olympischen Spielen dabei sein – und natürlich wie vor zwei Jahren in Paris am liebsten Gold holen. «Da will ich wieder so gut wie möglich abliefern», sagte Varfolomeev schon vor der WM. Den Quotenplatz für Deutschland hat sie mit ihrem Mehrkampf-Gold bereits gesichert.