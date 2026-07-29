Plan steht: So geht es mit Dzeko auf Schalke weiter

Dass Edin Dzeko noch ein Jahr bei Schalke bleibt, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Nun stehen weitere Details fest.

Gelsenkirchen (dpa) – Edin Dzeko soll am Sonntag und Montag Medizinchecks beim FC Schalke 04 absolvieren und anschließend dort einen Einjahresvertrag unterschreiben. Entsprechende Medienberichte decken sich mit Informationen der Deutschen Presse-Agentur.

Der 40 Jahre alte Stürmer hatte die Fortsetzung seiner Karriere nach der Fußball-Weltmeisterschaft zunächst offen gelassen. Beim XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada war der frühere Bundesliga-Torschützenkönig und Meister mit dem VfL Wolfsburg 2009 im Sechzehntelfinale mit Bosnien-Herzegowina an den USA gescheitert.

Wiedersehen mit Gosens

Schalkes Sportvorstand Frank Baumann hatte bereits nach dem Aufstieg signalisiert, mit Dzeko verlängern zu wollen. Der Angreifer, der in seiner Karriere auch schon für Manchester City, AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul gespielt hat, war im Winter von der AC Florenz nach Gelsenkirchen gekommen. In elf Spielen in der zweiten Liga erzielte er sechs Tore und hatte damit großen Anteil an der Rückkehr der Schalker in die Bundesliga.

Auf Schalke gibt es für Dzeko zudem nun ein Wiedersehen mit Robin Gosens. Der Schalke-Rückkehrer und der Außenverteidiger-Neuzugang spielten gemeinsam in Florenz.