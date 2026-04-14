Dauerstreiks bei Lufthansa
Pilotengewerkschaft kündigt weitere Streiks bei Lufthansa an
Streik bei der Lufthansa - München
Die Pilotengewerkschaft VC ruft zur nächsten Streikrunde bei Lufthansa auf.
Sven Hoppe. DPA

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag an. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) kündigt weitere Streiks bei der Lufthansa und ihren Töchtern CityLine und Eurowings für Donnerstag und Freitag an. Zugleich schlägt VC ein Schlichtungsverfahren vor, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260414-930-941167/4

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

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