Tebuconazol ist in Pflanzenschutzmitteln enthalten. Der Wirkstoff wurde in Bio-Matcha-Pulver einer Berliner Firma nachgewiesen.

Berlin (dpa/bb) – In Bio-Matcha-Teepulver der Berliner Firma TryMoin GmbH sind Rückstände des schädlichen Wirkstoffs Tebuconazol nachgewiesen worden. Das Pulver wurde über die Drogeriekette Rossmann in Bayern, Berlin, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und im Saarland vertrieben, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Tebuconazol ist in Pflanzenschutzmitteln enthalten und wirkt sich den Angaben zufolge auf die menschliche Fortpflanzungsfähigkeit aus. Betroffen sind die 30-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23. Februar 2028.