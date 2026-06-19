Die Favoriten geben sich im Halbfinale von Berlin keine Blöße. Dabei muss die Weltranglistendritte harte Arbeit verrichten.

Berlin (dpa) – Jessica Pegula und Linda Noskova haben als erste Spielerinnen das Halbfinale bei den Berlin Tennis Open erreicht. Die Weltranglistendritte Pegula gewann bei dem mit 1,2 Millionen Euro dotierten Turnier ihr Viertelfinalmatch gegen ihre US-Landsfrau Madison Keys nach hartem Kampf in zwei Sätzen mit 7:6 und 7:6.

Weniger Probleme hatte die Tschechin Noskova, die sich mit 6:1 und 6:3 gegen die Spanierin Paula Badosa durchsetzte. Die ehemalige Weltranglistenzweite, die aufgrund von Verletzungen und mentalen Problemen auf Platz 142 abgerutscht ist, hatte zuvor noch mit ihrem Sieg über die an Nummer fünf gesetzte Coco Gauff aus den USA überrascht.

Am Nachmittag trifft die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus auf die Tschechin Nikola Bartunkova. Elina Svitolina, die sich zuvor gegen die einzige Deutsche Eva Lys durchgesetzt hatte, spielt gegen die Philippinerin Alexandra Eala. Sie hatte ihrem Sieg über die Weltranglistenzweite Jelena Rybakina aus Kasachstan für eine große Überraschung gesorgt.