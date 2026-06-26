Public Viewing beim TSV Achim. Im Mittelpunkt steht Deniz Undav, auch wenn er nicht in der deutschen Startelf im WM-Spiel gegen Ecuador steht. Viele kennen den WM-Star noch als Klein-Deniz.

Achim (dpa) – Der erste Jubel auf dem kleinen Platz hinter dem Vereinsheim des TSV Achim brach schon lange vor dem Anpfiff aus. 45 Minuten vor Beginn des WM-Spiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ecuador schaltete die ARD aus dem 6.000 Kilometer entfernten East Rutherford in den kleinen Ort bei Bremen. Dorthin, wo WM-Star Deniz Undav aufgewachsen ist und erstmals im Verein gegen den Ball kickte.

Etwa 300 Menschen – einige mit Undavs DFB-Trikot – hatten sich auf einer Wiese hinter dem Vereinsheim des TSV Achim versammelt, um ihren Deniz zu sehen. Und mittendrin Edeltraut Koch: die 67-Jährige war die erste Trainerin, als der heutige Nationalspieler etwa fünf Jahre alt war.

«Auf dem Platz ein anderer Mensch»

«Er war unheimlich ruhig und zurückhaltend. Aber auf dem Platz war er ein anderer Mensch», sagte sie. «Umdrehen, Tore schießen und fertig. Er war schon als Kind so.» Er habe schon von Anfang gewusst, wen er anspielen muss, wo seine Laufwege sind. «Ich habe gedacht, was ist denn das für einer. War er als Kind schon in der Bundesliga?», sagte Koch.

Aykut Kaldiric kennt den heute 29-jährigen Deniz Undav auch schon, seit dieser ein Kind war. Was der Stürmer vom VfB Stuttgart könne, «das hat er von der Straße», sagte der Trainer der Achimer 1. Herren. «Er ist einfach in vielen Sachen voraus.»

Happy End fiel diesmal aus

Als in East Rutherford die 58. Minute im Spiel gegen Ecuador anbrach, kamen in Achim erste «Deniz Undav»-Sprechchöre auf. Drei Minuten später schien Bundestrainer Julian Nagelsmann die Rufe erhört zu haben. Undav kam ins Spiel, hatte noch eine Chance zum Ausgleich. Die 1:2-Niederlage konnte auch er nicht mehr verhindern. Als er nach dem Spiel nach Mitternacht in der ARD sprach, herrschte längst wieder Ruhe auf dem Platz hinter dem Vereinsheim.