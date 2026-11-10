Nebel im Herbst ist in Bulgarien nichts Ungewöhnliches. Im dichten Nebel kommt es jetzt aber zu schweren Unfällen mit vielen Toten.

Sofia/Warna (dpa) - Bei dichtem Nebel ist es in Bulgarien auf der Autobahn zum Schwarzen Meer zu Auffahrunfällen mit vielen Toten und Dutzenden Fahrzeugen gekommen. Es gibt elf Tote und 48 Verletzte, sagte Regierungschef Rumen Radew während einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Warna. Wenige Stunden später starb ein Verletzter im Krankenhaus. In mehreren Kliniken wurden 51 Menschen behandelt, unter ihnen auch ein Rumäne, wie bulgarische Medien berichteten.

Von der Leyen, die sich zum Besuch in Bulgarien aufhielt, sprach ihr Beileid aus. Wegen der großangelegten Rettungsaktion mit Militärflugzeugen und Hubschraubern wurde von der Leyens Programm in dem EU-Land gekürzt. Eine für den Nachmittag geplante Regierungssitzung in Sofia sollte ausfallen. Die Unfallstelle beim ostbulgarischen Jambol ist rund 300 Kilometer von Sofia entfernt.

In beide Auffahrunfälle waren amtlichen Angaben zufolge 86 Fahrzeuge verwickelt, vor allem Lkw. Die Autobahn in West-Ost-Richtung, die die Hauptstadt Sofia mit der Schwarzmeerstadt Burgas verbindet, bleibt voraussichtlich bis Dienstag gesperrt. Am Unfallort kündigte Regierungschef Radew für Dienstag einen nationalen Trauertag an. Er habe seine geplante Teilnahme an der UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya abgesagt, berichtete das öffentlich-rechtliche Radio BNR in Sofia.