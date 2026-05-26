Riesiger Tank schlägt Leck
Zweiter Todesfall bestätigt nach Chemie-Unfall in den USA
Chemie-Unfall bei Verpackungsfirma in USA
Tank mit mehreren Millionen Litern Flüssigkeit bricht in den USA.
Karen Ducey. DPA

Im Bundesstaat Washington kommt es zu einem schweren Unfall mit einem mehrere Millionen Liter fassenden Chemie-Tank. Mindestens zwei Menschen sterben - viele werden noch vermisst.

Lesezeit 1 Minute

Longview (dpa) - Nach dem schweren Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA ist ein weiterer Todesfall bestätigt worden. Einer der am Dienstag geborgenen Mitarbeiter erlag seinen Verletzungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Neun Menschen werden weiterhin vermisst.

Die Räumungsarbeiten gestalten sich schwierig, weil der mit Weißlauge gefüllte Tank einsturzgefährdet ist. Die Feuerwehr geht davon aus, dass sich weiterhin Flüssigkeit in dem Tank befindet - allerdings weniger als zunächst befürchtet. Es sei daher ein Plan entworfen worden, um die Flüssigkeit zu entfernen und so mit den Räumungsarbeiten voranzukommen.

Nach aktuellem Stand gibt es acht Verletzte, darunter auch ein Feuerwehrmann. Am Dienstag war auf dem Gelände der Firma, die Kartons für Flüssigkeiten herstellt, ein mehr als 3,4 Millionen Liter fassender Tank mit Weißlauge geborsten. Anwohner seien nicht direkt bedroht.

© dpa-infocom, dpa:260526-930-132620/4

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