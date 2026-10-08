Es war eigentlich eine Routinekontrolle, doch sie endete in der Katastrophe. Nun herrscht auch über den Zustand des zweiten Opfers traurige Gewissheit.

Berngau (dpa) - Bei einer Waffenkontrolle in der Oberpfalz sind eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter des Landratsamts Neumarkt erschossen worden. Zunächst war am Abend mitgeteilt worden, dass ein Mitarbeiter tödlich verletzt wurde. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums später sagte, sei auch die zunächst noch als schwer verletzt geltende Kollegin ums Leben gekommen. «Wir gehen davon aus, dass sie schon im Zuge der Schüsse unmittelbar gestorben ist.»

Dafür spreche die Auffindesituation der Leiche. Sie wurde inzwischen aus dem Wohnhaus in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz), in dem sich der bewaffnete Tatverdächtige weiterhin aufhält, geborgen. Weitere Details zur Identität der Opfer nannte die Polizei vorerst nicht.

Mit weiteren Toten und Verletzten rechnen die Einsatzkräfte derzeit nicht. «Da ist keine weitere Person im unmittelbaren Umfeld von ihm, die gefährdet ist», sagte der Sprecher. «Wir haben Kontakt zu ihm, der Kontakt findet in beide Richtungen statt.»

Er erläuterte zudem: «Wir versuchen immer die friedliche Lösung herbeizuführen, das findet grundsätzlich mit Kommunikation statt. Die Alternative ist auch allen klar. Aber Ziel ist durchaus, dass man eine gewaltfreie Lösung schafft.»

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann am Nachmittag bei einer routinemäßigen Überprüfung auf die beiden Beschäftigen des Landratsamtes geschossen haben. Danach verschanzte sich der mutmaßliche Schütze in einem Wohnhaus. Die Polizei umstellte das Gebäude und alarmierte Spezialkräfte.

Der Einsatz zog sich über Stunden. Die Polizei bat die Menschen im Ort, ihre Häuser nicht zu verlassen oder zumindest den abgesperrten Bereich um das Haus des Verdächtigen zu meiden.