Zwei Tote nach Kollision zweier Kleinflugzeuge

Marana/Washington (dpa) – Bei der erneuten Kollision zweier Kleinflugzeuge in den USA sind nach Angaben der Polizei mindestens zwei der insgesamt vier Menschen an Bord ums Leben gekommen. In der Nähe des Regionalflughafens von Marana (Bundesstaat Arizona) seien die beiden Maschinen vom Typ Cessna 172 und Lancair 380 in der Luft zusammengestoßen, teilte die Luftfahrtbehörde FAA mit. Eine Ursache für das Unglück nannte die Behörde nicht.

Der regionale Airport in Marana werde als «nicht kontrolliertes Flugfeld» geführt, das bedeutet unter anderem, dass die Piloten nach bestimmten Regeln selbst dafür verantwortlich sind, dass etwa ausreichend Abstand eingehalten wird. Die Untersuchungen würden von der Flugunfall-Untersuchungsbehörde NTSB geführt.

In den zurückliegenden Tagen und Wochen war es zu mehreren schweren Luftfahrtunglücken in den USA gekommen. Unter anderem waren in der Hauptstadt Washington ein Hubschrauber und eine Passagiermaschine zusammengestoßen, was zu 67 Toten geführt hatte. In Philadelphia starben sieben Menschen nach dem Absturz eines Learjets. In Alaska kamen zehn Menschen ums Leben, nachdem ein Flugzeug in der Nähe der Stadt Nome abgestürzt war.