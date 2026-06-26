Kriminalität
Zwei Tote in Bremen gefunden – Fahndung nach Täter
Polizei Bremen
Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Ein Mann stirbt auf der Straße, eine Frau liegt tot im Keller. Was bisher über das mutmaßliche Verbrechen bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Bremen (dpa) – In Bremen sind zwei Tote gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurden und fahndet nach dem Täter. Einsatzkräfte entdeckten einen Mann mit tödlichen Stich- und Schnittverletzungen auf der Straße und eine tote Frau im Keller eines Mehrparteienhauses.

Anwohner meldeten gegen 14.00 Uhr einen laut schreienden und verletzten Mann auf der Straße im Ortsteil Fähr-Lobbendorf. Einsatzkräfte fanden den Schwerverletzten und versuchten noch, ihn zu retten – jedoch ohne Erfolg.

In der Nähe entdeckten die Beamten die Leiche der Frau in einem Keller. Wie die beiden Menschen ums Leben kamen, war noch unklar. «Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen», teilte die Polizei mit. Sie fahndet nach dem Täter, der weiter auf der Flucht ist. Die Einsatzkräfte gehen aktuell nicht davon aus, dass andere Menschen in Gefahr sind.

© dpa-infocom, dpa:260626-930-290862/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren