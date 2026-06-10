Nach dem Zusammenstoß zweier Busse im Münchner Norden laufen umfangreiche Rettungsmaßnahmen. Mehrere Kinder sind verletzt, genaue Zahlen liegen noch nicht vor.

Hebertshausen (dpa) – Bei einem Zusammenstoß von zwei Bussen sind laut Polizei in Oberbayern mehrere Menschen, darunter auch Kinder, verletzt worden. Ein Reisebus mit Schulkindern sei bei Hebertshausen im Landkreis Dachau mit einem Linienbus kollidiert, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Beamten von mehreren mittel- bis schwer verletzten Kindern aus. Genauere Angaben machte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Vor Ort liefen demnach «umfangreiche Rettungs- und Bergungsmaßnahmen». Der Unfall passierte den Angaben zufolge gegen 12.30 Uhr auf einer Staatsstraße zwischen Hebertshausen und Haimhausen. Die Orte liegen rund 20 Kilometer nördlich vom Münchner Stadtzentrum.