Ein Lastwagen fährt in eine Baustelle auf der A31. Für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät.

Meppen/Lingen (dpa) - Zwei Arbeiter sind bei einem Lkw-Unfall an einer Baustelle auf der A31 im Emsland ums Leben gekommen. Die 34 und 60 Jahre alten Männer starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Menschen kamen leicht verletzt in eine Klinik - darunter ein 36 Jahre alter Lkw-Fahrer, der als Unfallverursacher gilt.

Er fuhr laut Polizei mit seinem Lastwagen in ein Fahrzeug, mit dem die Baustelle abgesichert wurde. Durch die Wucht des Aufpralls erfasste das Absicherungsfahrzeug dann die beiden Bauarbeiter. Warum der Lkw auf das Baustellenfahrzeug fuhr, war noch unklar.

Die Autobahn in Fahrrichtung Süden ist bis in den Abend gesperrt, die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau - bei extremer Hitze. Einsatzkräfte leiteten die Autos um.