Unglück auf Bahnstrecke
Zugunglück in Dänemark – Polizei spricht von Verletzten
Polizei in Dänemark
Die dänische Polizei ist bei dem Zugunglück massiv vor Ort. (Illustration)
Steffen Trumpf. DPA

In Dänemark stoßen zwei Züge zusammen. Die Lage ist am Morgen noch chaotisch. Es gibt laut Polizei Verletzte.

Lesezeit 1 Minute

Kagerup (dpa) – Bei einem Zugunglück in Dänemark sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Das genaue Ausmaß ist noch unklar. Zwei Züge seien auf der Bahnstrecke zwischen den Orten Hillerød und Kagerup in Nordseeland zusammengestoßen, hieß es in einer Polizeimitteilung.

Die angrenzende Straße werde für längere Zeit gesperrt sein. Mehrere Krankenwagen und ein großes Polizeiaufgebot waren am Morgen vor Ort.

Rettungskräfte: Züge sind mit hohem Tempo zusammengestoßen

Der Einsatzleiter der Rettungsdienste sagte dem Fernsehsender TV2, die Züge seien offenkundig mit relativ hoher Geschwindigkeit kollidiert. Es gebe zwar Verletzte, aber: «Niemand ist eingeklemmt.»

© dpa-infocom, dpa:260423-930-981842/1

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Verkehr

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