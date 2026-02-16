Bahn
Zug in der Schweiz entgleist – Polizei vermutet Verletzte
Der Unfall passierte im westlichen Kanton Wallis. In dem Gebiet ging eine Lawine ab. Noch ist unklar, ob ein Zusammenhang mit der Entgleisung besteht.

Goppenstein (dpa) – Im Schweizer Kanton Wallis ist ein Zug entgleist. Bei dem Vorfall in Goppenstein seien mutmaßlich Personen verletzt worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Nach Angaben der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) war die Strecke zwischen Goppenstein und dem nahe gelegenen Brig wegen einer Lawine unterbrochen. Ob dies der Grund für die Entgleisung um sieben Uhr morgens war, konnte ein SBB-Sprecher zunächst nicht bestätigen. Die BLS AG, welche die betroffene Zugverbindung betreibt, war vorerst nicht für Anfragen erreichbar.

