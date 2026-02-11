Mehr Müll als Magie? Konfetti wird bei der Fastnacht zunehmend kritisch gesehen. Eine Stadt untersagt Narren die bunten Schnipsel jetzt - und erntet dafür Kritik.

Tuttlingen (dpa) – Ein Konfetti-Verbot in Tuttlingen nördlich des Bodensees sorgt derzeit für Wirbel. Der Einsatz der bunten Papierschnipsel beim jährlichen Straßenumzug wurde nun erstmals untersagt. Grund seien Jahr für Jahr wachsende Mengen und ein hoher Reinigungsaufwand, besonders bei nassem Wetter, erklärte ein Stadtsprecher. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

«Das Verbot wurde erlassen, weil es Jahr für Jahr Ärger mit immer größer werdenden Konfettimengen gab», so der Stadtsprecher weiter. «Wenn es matschig-nass ist, kann es sein, dass das Zeug wochenlang in jeder Fuge klebt.» Den Ärger habe dann der Bauhof, der im Winter ohnehin schon stark eingespannt sei.

In anderen Kommunen gebe es solche Regelungen schon lange. «Wir dachten, das ist kein großes Ding», hieß es aus dem Rathaus. Denn Konfetti sei kein traditioneller Bestandteil der schwäbisch-alemannischen Fasnet.

Manche Narren sind wenig begeistert

Vor allem in den Spalten in sozialen Netzwerken gebe es aber negative Kommentare. «Direkte Kritik erreicht uns so gut wie keine – stattdessen bekamen wir eher Lob von Umzugsbesuchern, die sich darauf freuen, dass sie in diesem Jahr nicht noch wochenlang Konfetti aus ihren Mänteln, Kapuzen oder auch Autos und Wohnungen friemeln müssen», so der Sprecher weiter.

Die örtlichen Narren dagegen halten wenig von dem Verbot. «Saubere Straßen wird es bei Umzügen nicht geben», sagte die Präsidentin der Tuttlinger Narrenzunft Honberger, Sonja Vogler, der «Schwäbischen Zeitung». Für den Umzug am kommenden Samstag seien alle teilnehmenden Vereine schon über das Verbot informiert worden.

Deutsche Umwelthilfe befürwortet Konfetti-Verbot

Für die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist Konfetti «ein ernstzunehmendes Umweltproblem». Varianten aus Plastik oder mit Glitzer seien besonders problematisch, erklärte ein Sprecher. Sie seien ein absolutes No-Go, weil sie als Mikroplastik lange in der Umwelt blieben, in Gewässer gelangten und damit letztlich auch in die Nahrungskette.

Aber auch Papierkonfetti könne durch Farbstoffe und schiere Masse problematisch sein. Umweltschonender Karneval sollte ohne Konfetti auskommen, so die Umweltschützer. Dies gelte natürlich auch für die Fastnacht.