Während der Besuchszeit eskaliert plötzlich ein Streit zwischen Häftlingen. Die Polizei greift hart ein, am Ende gibt es Tote. Auch ein Kleinkind kommt ums Leben.

Mexiko-Stadt (dpa) – Bei einem Gewaltausbruch in einem Gefängnis im Westen Mexikos sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen und 16 weitere verletzt worden. Wie die Sicherheitsbehörden mitteilten, waren am Donnerstag (Ortszeit) während der Besuchszeit in der Haftanstalt in Mazatlán Schüsse gefallen.

Auslöser soll nach ersten Erkenntnissen ein Streit unter Häftlingen gewesen sein. Das Sicherheitspersonal habe daraufhin eingegriffen und die Situation unter Kontrolle gebracht. Auch schwer bewaffnete Polizeieinheiten kamen zu Hilfe. Bei den Todesopfern handelt es sich den Behörden zufolge um neun Gefangene sowie ein Kleinkind, das mit Angehörigen zu Besuch gekommen war.

Die Hafenstadt Mazatlán liegt in dem von Gewalt geprägten Bundesstaat Sinaloa, wo Drogenkartelle um die Vorherrschaft kämpfen.