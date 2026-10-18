Ein beschädigter Zaun am Flughafen Leipzig/Halle hat in der Nacht einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Nähe sind russische Antonow-Frachtflugzeuge abgestellt.

Leipzig (dpa) – Bei dem Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle könnte ein Auto von außen den Zaun durchbrochen haben. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Der beschädigte Abschnitt befinde sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge.

Der Schaden hatte in der Nacht einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Gelände wurde nach Angaben der Polizei durchsucht. Bisher seien keine unberechtigten Personen auf dem Gelände gefunden worden. Die Nordpiste wurde gesperrt, der Flugbetrieb auf der Nordseite eingestellt. Die Ermittlungen laufen in «alle Richtungen», wie es hieß.