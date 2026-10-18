Sicherheitsvorfall
Zaun am Leipziger Flughafen womöglich von Auto durchbrochen
Flughafen Leipzig/Halle
Ein beschädigter Zaun am Flughafen Leipzig/Halle hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Archivbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Ein beschädigter Zaun am Flughafen Leipzig/Halle hat in der Nacht einen Polizeieinsatz ausgelöst. In der Nähe sind russische Antonow-Frachtflugzeuge abgestellt.

Leipzig (dpa) – Bei dem Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle könnte ein Auto von außen den Zaun durchbrochen haben. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Der beschädigte Abschnitt befinde sich in der Nähe abgestellter russischer Antonow-Frachtflugzeuge.

Der Schaden hatte in der Nacht einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Gelände wurde nach Angaben der Polizei durchsucht. Bisher seien keine unberechtigten Personen auf dem Gelände gefunden worden. Die Nordpiste wurde gesperrt, der Flugbetrieb auf der Nordseite eingestellt. Die Ermittlungen laufen in «alle Richtungen», wie es hieß.

© dpa-infocom, dpa:261018-930-856054/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren