Die Feuerwehr vor Ort spricht von umfangreicher Zerstörung: Wie in Deutschland brennen auch in Großbritannien mehrere Wälder. Der Premier findet deutliche Worte.

London (dpa) - Wie in vielen Teilen Deutschlands und in anderen Ländern Europas ringen auch Einsatzkräfte in England mit mehreren Waldbränden. Mehr als 1.000 Notrufe gingen am Donnerstag allein wegen unterschiedlicher Brände in den West Midlands ein, Häuser wurden von den Flammen zerstört oder schwer beschädigt.

Einen besonders schweren Brand in der Region in der Stadt Stourbridge bezeichnete der lokale Feuerwehrchef Simon Tuhill als einen der «schwerwiegendsten» Vorfälle, mit denen die Feuerwehr dort jemals konfrontiert gewesen sei. Er sprach von «umfangreichen» Zerstörungen. Am Nachmittag teilte die Feuerwehr mit, dass 19 Gebäude vollständig zerstört wurden.

Die Einsatzkräfte bekämpften die Flammen in verschiedenen Gebieten gleichzeitig, hieß es am Morgen in einer Mitteilung der Feuerwehr. Dabei mache man Fortschritte. Löschfahrzeuge seien weiterhin vor Ort, um unter anderem Glutnester zu bekämpfen und die Gefahr eines erneuten Aufflammens im Blick zu behalten.

Die Menschen wurden darum gebeten, sich von dem betroffenen Gebiet fernzuhalten. Insgesamt mussten in den West Midlands mehr als 50 Menschen medizinisch betreut werden, wie der lokale Rettungsdienst mitteilte. Zahlreiche Menschen wurden zudem am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht, viele davon wegen einer Rauchgasvergiftung.

Premier: «So sieht der Klimawandel aus»

Der britische Premierminister Andy Burnham fand am Nachmittag deutliche Worte und kündigte Maßnahmen an. Großbritannien sei derzeit wie ein «Pulverfass», im ganzen Land schwelten mehr als 30 Brände, sagte der Labour-Politiker der Nachrichtenagentur PA zufolge bei einem Besuch in Stourbridge.

«So sieht der Klimawandel aus, hier und jetzt», sagte Burnham wenig später in einem Video auf der Plattform X. Man könne die aktuellen Vorfälle nicht als «die neue Normalität akzeptieren». Laut PA kündigte Burnham ein vorübergehendes Verbot von Einweggrills an. Zudem forderte er die Unterstützung des Militärs an und gab bekannt, Löschflugzeuge beschaffen zu wollen. Die Regierung werde außerdem Pläne für eine finanzielle Soforthilfe für die Feuerwehren erarbeiten.