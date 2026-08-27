Naturkatastrophe
Zahl der Vermissten in China nach Sturzflut steigt auf 558
Sturzflut an Grenze zwischen China und Nepal
Die Sturzflut hatte im Südwesten Tibets enorme Schäden verursacht.
Anonymous. DPA

In China ist die Zahl der Vermissten nach der verheerenden Sturzflut im Südwesten Tibets an der Grenze zu Nepal auf 558 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Am Vortag hatten die Behörden noch von 265 Vermissten gesprochen.

Peking (dpa) - In China ist die Zahl der Vermissten nach der verheerenden Sturzflut im Südwesten Tibets an der Grenze zu Nepal auf 558 gestiegen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Am Vortag hatten die Behörden noch von 265 Vermissten gesprochen.

© dpa-infocom, dpa:260827-930-587968/2

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