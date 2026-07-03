Es werden noch Tausende Menschen vermisst. Zu befürchten ist daher, dass die Opferzahl weiter steigt.

Caracas (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist auf mindestens 2.595 gestiegen. Dies teilte die geschäftsführende Präsidentin Delcy Rodríguez am Donnerstagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Caracas mit. Das sind 300 mehr als am Mittwoch angegeben. Zudem gibt es mehr als 11.000 Verletzte. Tausende weitere Menschen werden noch vermisst.

Seit dem Doppelbeben der Stärken 7,2 und 7,5 am 24. Juni gab es nach offiziellen Angaben 862 Nachbeben. Deren Häufigkeit und Stärke nehme zwar ab, die Gefahr eines weiteren starken Bebens sei jedoch nicht vollständig gebannt.